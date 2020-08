Ausstellung in Ensdorf : „Saarhundert“ blickt auf die Geschichte des Saarlandes

Ausstellung in Ensdorf

Ensdorf Die Wanderausstellung kommt in die RAG-Repräsentanz nach Ensdorf.

Mit einer Wanderausstellung über seine Vergangenheit feiert das Saarland sein 100-jähriges Jubiläum. Diese macht vom Montag, 10. August, bis Freitag, 21. August Halt in der RAG-Repräsentanz, Provinzialstraße 1 in Ensdorf. Anhand von Ausstellungstafeln werden jeweils von Montag bis Sonntag von 10 bis 16 Uhr die verschiedenen Entwicklungsstufen der saarländischen Geschichte mit besonderem Augenmerk auf Eigenständigkeit und europäische Integration präsentiert. Die Ausstellung wurde im Auftrag der saarländischen Landesregierung konzipiert und entwickelt. Die Gemeinde Ensdorf führt diese Ausstellung in Zusammenarbeit mit der RAG durch. Eintritt frei.