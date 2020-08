Coronavirus an der Grenze : Corona-Lage in Grand Est ist stabil

An vielen Stellen in der Region Grand Est ist es möglich, sich auch Überweisung vom Arzt auf das Coronavirus testen zu lassen. Foto: dpa Foto: dpa/Matthias Balk

Große Testkampagnen, neue Fälle aber wenig Einweisungen ins Krankenhaus

Frankreichweit sind in den vergangenen Wochen die Zahlen der Corona-Neuinfektionen wieder angestiegen. Vor allem in Paris und bei Marseille ist das Virus stärker im Umlauf, sodass diese beiden Gegenden wieder zu Risikozonen erklärt wurden. Auch in unserer Nachbarregion Grand Est gibt es wieder mehr neue Fälle. Mit der Situation im Frühjahr ist die heutige Lage aber keinesfalls vergleichbar. 536 Menschen werden zurzeit noch in den Krankenhäusern in Grand Est aufgrund einer Corona-Erkrankung stationär behandelt, 17 von ihnen auf der Intensivstation. Im Département Moselle, mit Grenze zum Saarland, liegen noch 106 Covid-Patienten in den Kliniken, 3 von ihnen müssen intensivmedizinisch versorgt werden. Die Zahl der Neueinweisungen bleibt aber in der gesamten Region in einem niedrigen Bereich. Das heißt allerdings nicht, dass es dort keine Neuinfektionen gibt, sondern nur wenige schwere Verläufe.

Durch die zahlreichen Testkampagnen werden außerdem immer mehr asymptomatische Virusträger entdeckt, die aber auch andere Menschen anstecken können. In vielen Städten wie Forbach, Nancy und Metz haben die Menschen die Möglichkeit, sich an manchen Tagen kostenlos und ohne Überweisung vom Arzt auf das Coronavirus testen zu lassen. Insgesamt ist es laut der regionalen Gesundheitsbehörde ARS möglich, sich in der Region Grand Est an 336 verschiedenen Anlaufstellen einem PCR-Test zu unterziehen.

Grand Est zählt nach Angaben der ARS zurzeit 21 sogenannte Clusters (mit drei Infizierten oder mehr). Zwei davon befinden sich im Département Moselle (drei Fälle in einem Krankenhaus, 22 Fälle in einer Einrichtung für behinderte Menschen). In diesem Grenzdépartement ist die Inzidenzrate in den vergangenen sieben Tagen über 12 pro 100 000 Einwohner geklettert. Aus diesem Grund hatte die Präfektur in Metz bereits Anfang der Woche die Maskenpflicht erweitert. Sie gilt nur auch bei Versammlungen unter freiem Himmel oder etwa auf dem Wochenmarkt.