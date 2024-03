Strecke stundenlang gesperrt Frontal in Gegenverkehr – Verletzte schweben nach schwerem Unfall bei Ensdorf weiter in Lebensgefahr

Update | Ensdorf · Ein Überholmanöver hat auf der B269 neu bei Ensdorf in einer Katastrophe geendet. Zwei Fahrer wurden in ihren Autos eingeklemmt und kamen lebensgefährlich verletzt ins Krankenhaus. Auch eine Woche später schweben sie noch in Lebensgefahr.

05.03.2024 , 13:08 Uhr

39 Bilder Schwerer Unfall bei Ensdorf mit lebensgefährlich verletzten Fahrern 39 Bilder Foto: Rolf Ruppenthal/Roilf Ruppenthal