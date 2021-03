Ehrung : VHS Dillingen ernennt Walter Steffen zum Ehrenmitglied

Dillingen Walter Steffen war von Beginn an Mitglied im Vorstand der Volkshochschule Dillingen. Nun zieht er sich von seinen Aufgaben zurück.

Der Vorstand der Volkshochschule Dillingen hat Ende Januar beschlossen, Walter Steffen zum Ehrenmitglied zu ernennen. Steffen wurde am 1.4.1972 Mitglied der VHS Dillingen und war von Anfang an Mitglied im Vorstand, später im geschäftsführenden Vorstand. In den Jahren 2001 bis 2008 übernahm Steffen als Delegierter des Vorstandes Aufgaben zur Steuerung und Überwachung der Abteilung Bildungswerkstatt, die mit der Ausführung der beruflichen Bildung betraut war. Von März bis Juli 2004 übernahm Steffen übergangsweise das Amt des 1. Vorsitzenden.