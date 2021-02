50 Jahre Verbraucherzentrale Dillingen : Von Gerätekauf bis Abzocke im Internet

Hauswirtschaftliche Beratung etwa bei der Anschaffung von Geräten war bei der Verbraucherzentrale Dillingen eh und je ein gefragtes Thema. Foto: dpa-tmn/Armin Weigel

Dillingen Verbraucherzentrale Dillingen berät und hilft seit 50 Jahren: Die Themen im Wandel der Jahrzehnte.

Seit einem halben Jahrhundert ist die Verbraucherzentrale Dillingen unabhängige Anlaufstelle für Bürger aus dem ganzen Landkreis. Sie bietet in den unterschiedlichsten Themen Beratung, Information und Interessenvertretung.

Der runde Geburtstag muss nun unter Pandemiebedingungen gefeiert werden. „Die schwierigen Rahmenbedingungen schmälern unsere Freude nicht, dass wir seit 50 Jahren in Dillingen mit unserer Beratungsstelle vertreten sind“, betont Martin Nicolay, Geschäftsführer der Verbraucherzentrale des Saarlandes. „Die Beratungsstelle in Dillingen ist ein starkes Argument dafür, dass wir weiter in der Fläche präsent bleiben sollen. Denn die Menschen in Dillingen kennen und schätzen unsere Arbeit. Hier funktionieren die kurzen Wege noch. Und der beste digitale Weg kann den unmittelbaren persönlichen Kontakt doch nie vollständig ersetzen.“ Nicolay dankt insbesondere der Stadt Dillingen für ihre langjährige Unterstützung, ebenso der Stadt Saarlouis und dem Landkreis.

Vor 50 Jahren wurde in Dillingen eine Beratungsstelle der Verbraucherzentrale des Saarlandes gegründet. Marga Freichel - die Frau der ersten Stunde - erinnert sich, dass es ein steiniger Weg war, bis die Verbraucherarbeit anerkannt wurde. Durch großes persönliches Engagement, viel Öffentlichkeitsarbeit, wie Vorträge vor Migranten, Arbeitslosen, Umschülern, Vereinen und Verbänden, konnte die Allgemeinheit von der Qualität der so wichtig gewordenen Verbraucherarbeit überzeugt werden. Fand die Beratung anfangs noch in Vereinsräumen in beengten Verhältnissen statt, konnte die Stadt Dillingen im Jahr 1976, unter anderem durch Bemühungen der ehemaligen stellvertretenden Vorsitzenden Hiltrud Arweiler, bessere Räumlichkeiten zu einem bezahlbaren Mietzins zur Verfügung stellen. Bis heute befindet sich die Beratungsstelle Dillingen in der Merziger Straße 46, gleich gegenüber dem Dillinger Rathaus.

1984 fand zum ersten Mal in Zusammenarbeit mit dem Förderverein der Verbraucherzentrale die Schulbücherbörse statt, betreut von Hiltrud und Harald Arweiler. Da Schulbücher schon damals in der Anschaffung teuer waren, war die Nachfrage bei Schülern sehr groß. 2008 wurden die Börsen eingestellt, weil die Schulen selbst welche anboten.

Schwerpunkt der Arbeit der ersten 20 Jahre war vor allem die hauswirtschaftliche Beratung. Verbraucher schätzten es, durch die Verbraucherzentrale eine unabhängige Orientierungshilfe zu erhalten, um somit eine bessere Kaufentscheidung treffen zu können. Eine Infothek mit gesammelten Werken zu Themen wie Warenkunde, Haushaltstechnik, Unterhaltungselektronik oder Kinderbedarf stand allen zur Verfügung. Ordner mit monatlich geordneten Heften der Zeitschrift „test“ der Stiftung Warentest sowie „Finanztest“ stehen immer noch öffentlich zur Einsicht.

Ein Höhepunkt war die Ausstellung „Haushalts(T)Räume“ im Jahr 1991, bei der Haushaltsgeräte aus dem Museum der VSE zu besichtigen waren. Auch der Umweltgedanke spielte damals schon eine wichtige Rolle. Ebenso neue Erkenntnisse über gesunde Ernährung, Wohnungs- und Kleiderpflege und die Kontrolle des Familienbudgets mittels eines Haushaltsbuches.

Zum 1. Juni 1999 ging Marga Freichel, nach mehr als 27 Jahren für die Verbraucherzentrale, in den wohlverdienten Ruhestand. Die Diplom-Agraringenieurin Kerstin König wurde ihre Nachfolgerin, die zunächst mit dem Thema Patientenberatung in der Beratungsstelle Dillingen neue Schwerpunkte setzte. Die häufig sehr zeitintensiven Beratungen wurden gut angenommen, was die Kontaktzahlen bestätigten. Ebenso informierte sie über gesunde Ernährung, sowohl in persönlicher Beratung als auch in Vorträgen und Kursen. Informationen über „Fairen Handel“ fanden breites Interesse, insbesondere „Ethischer Konsum“ sowie „Fair gehandelte Blumen zu Muttertag“.

Daneben verstärkte sich zunehmend die Nachfrage nach Rechtsberatungen, unter anderem im Bereich der Telekommunikation und Mehrwertdiensten, sowie der großen Palette des Verbraucherrechtes. Energie-, Baufinanzierungs-, Versicherungs- und Haushaltsgeldberatung wurden gut angenommen. Auch eine auf ehrenamtlicher Basis durchgeführte Schuldnerberatung bot die Beratungsstelle Dillingen zeitweise.

Anfang 2004 übernahm die Juristin Heike Berg (später Linster) die Leitung der Beratungsstelle Dillingen. Die Nachfrage nach Rechtsberatung im Verbraucherrecht sowie zum wirtschaftlichen Verbraucherschutz stieg stetig. Mit Einzug der PCs in Privathaushalte sowie der Öffnung des Telefonmarktes schnellte die Anzahl von Abzock-Maschen durch untergeschobene Verträge in die Höhe. Aufklärung durch Pressemeldungen sowie Vorträge gehören seither, neben der persönlichen Beratung, zum Arbeitsalltag in der Beratungsstelle Dillingen. Zunehmend wurden die Fälle komplexer, sodass die Berater vielfach Rechtsbesorgung durchführen müssen – was meistens zum Erfolg führt.

Über Jahre bot in der Dillinger Beratungsstelle und auch im Rathaus Ökotrophologin Rosemarie Günther-Arand regelmäßig Ernährungsvorträge an, auch das Ernährungsseminar „Fit im Alter“, unterstützt durch ein Bundesprojekt.

Ein Archivfoto von 2018 aus der Verbraucherzentrale Dillingen: Die Juristin Elif Tanto (links) und Leiterin Brigitte Paul in der Beratungsstell. Foto: Thomas Seeber