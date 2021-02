Basketball : Diamonds wollen ihre Durststrecke beenden

DILLINGEN Nach einer guten Trainingswoche soll bei den Zweitliga-Basketballerinnen der SG Saarlouis-Dillingen der Knoten endlich aufgehen. Vier teilweise sehr unglückliche Niederlagen standen für die Diamonds in der 2. Bundesliga Süd zuletzt zu Buche.

Im Heimauftritt an diesem Samstag um 17.30 Uhr gegen die DJK Don Bosco Bamberg soll dieser Negativlauf nun enden und der dritte Saisonsieg eingefahren werden.

„Ich bin sehr optimistisch, dass uns das gelingt. Wir haben in den vergangenen Tagen sehr gut trainiert. Abgesehen von den langfristigen Ausfällen konnten alle Spielerinnen mitwirken, von daher sind wir besser vorbereitet“, sagt Diamonds-Trainer Rouven Behnke.

Den Gegner aus Bayern schätzt er ähnlich stark ein wie den vorherigen aus Ludwigsburg, gegen den sein Team am vergangenen Samstag in der heimischen Sporthalle West eine überaus bittere 70:73-Niederlage nach Verlängerung kassiert hatte (wir berichteten). „Bamberg hat viele sehr junge Spielerinnen, die zum Teil auch in Jugendnationalmannschaften aktiv waren und sind. Für uns geht es darum, die sehr guten Ansätze aus den vergangenen Partien mal konstant über das ganze Spiel anzubringen“, sagt Behnke.