Buntes Markttreiben mit regionalen Produkten Gründonnerstagsmarkt lockt mit vielseitigem Angebot nach Dillingen

„Mit dem Gründonnerstagsmarkt eröffnen wir auch in diesem Jahr wieder die Freiluftsaison in Dillingen und freuen uns auf eine bunte Auswahl an hochwertigen Produkten“, sagt Bürgermeister Franz-Josef Berg. „Der Markt ist gleichzeitig Auftakt für eine Vielzahl unterschiedlicher Veranstaltungen in Dillingen. Von Märkten über Konzerte bis hin zu Sportveranstaltungen haben wir ein abwechslungsreiches Programm geplant“, verspricht Berg.