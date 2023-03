Fußball-Oberliga Diefflen startet in die Aufstiegsrunde

Diefflen · Fußball-Oberligist FV Diefflen startet an diesem Samstag um 15 Uhr mit einem Auswärtsspiel beim FC Karbach in die Aufstiegsrunde. Ursprünglich sollte die Partie in Diefflen stattfinden. Der FV tauschte aber das Heimrecht, um an der Dieffler Kirmes am 29. April vor eigenem Publikum spielen zu können.

24.03.2023, 10:30 Uhr

Von Philipp Semmler