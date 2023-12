Dillingen Fiktives Einsatzszenario hatten alle voll im Griff

Info

Die Werkfeuerwehr der AG der Dillinger Hüttenwerke (Dillinger) besteht aus 88 hauptberuflichen Kräften, darunter sieben Feuerwehrfrauen, sowie 25 nebenberuflichen Feuerwehrleuten aus verschiedenen Betrieben von Dillinger, so dass rund um die Uhr eine erweiterte Gruppe à zehn „Mann“ einsatzbereit ist. Neben der Jahreshauptübung leisten die Kräfte regelmäßige Schicht- sowie Wochenübungen. Seit 2016 verfügt die Werkfeuerwehr von Dillinger über eine eigene Höhenrettungsmannschaft. Die aktuell 20 Höhenretter müssen jährlich 72 Übungsstunden nachweisen. Zu den Einsatzgebieten gehören am Standort die Unternehmen Dillinger, die Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH, die Zentralkokerei Saar GmbH, die Gichtgaskraftwerk Dillingen GmbH und Co. KG sowie der Saarhafen Saarlouis/Dillingen.