Edgar Burger wird 98 Unternehmer-Urgestein feiert an diesem Samstag seinen Geburtstag

Dillingen/Ensdorf · Edgar Burger, ein saarländisches Unternehmer-Urgestein, feiert an diesem Samstag in Dillingen seinen 98. Geburtstag. Geistig wie körperlich fit, ist der Jubilar immer noch ausgesprochen aktiv. Mit seinem Unternehmen VKN, das er Anfang der 1980er Jahren in Ensdorf gegründet hatte, war Burger viele Jahre lang sehr erfolgreich im Vertrieb der bei der Kohleverstromung anfallenden Nebenprodukte wie Kohlenasche und Granulat als Baustoff für den Straßenbau im Saarland und in Polen aktiv.

25.03.2023, 05:00 Uhr

Edgar Burger ist auch Autor eines Buches. Foto: Ruppenthal

Von Rolf Ruppenthal

Nach Ende des Kohlenbergbaus wandelte sich seine Firma dann mehr und mehr zu einem Entsorgungsunternehmen.