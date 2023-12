Niedtal-Bahnstrecke voll gesperrt Schwerer Unfall in Dillingen – Auto wird auf Bahngleise geschleudert

Am Sonntagnachmittag, 10. Dezember, ereignete sich in Dillingen ein schwerer Verkehrsunfall. Gegen 13 Uhr geriet ein Fahrer eines weißen Hyundai i30, der in der Merziger Straße unterwegs war, die teilweise parallel zu den Bahngleisen in der Nähe des Bahnhofs verläuft mit seinem Auto über den Einmündungsbereich Merziger Straße hinaus und wurde an einer Böschung in die Luft geschleudert.