Bewegende Geschichte Filmteam begleitet Adoptivfamilie aus Dilllingen – Florin sucht seine Wurzeln in Rumänien

Florin Müller aus Dillingen hatte viel Glück, aber dennoch einen schweren Weg: Geboren wurde er vor 28 Jahren in Rumänien, lebte die ersten Jahre in einem Kinderheim. Seine Mutter war verstorben, sein Vater wollte offenbar nichts mit ihm zu tun haben. Im Heim erlitt das autistische Kind Misshandlungen, wurde an sein Bett gefesselt, über einen Trichter ernährt. Noch heute ist der junge Mann schwer traumatisiert, leidet an Verhaltensauffälligkeiten, Unruhe, Panikattacken. Die Fragen, warum er ins Kinderheim kam, warum er das erleiden musste und wer seine leiblichen Verwandten sind, quälten ihn.