Musical Theater Liberi führt modernen Tarzan auf

Dillingen · Das Theater Liberi führt am Freitag, 22. Dezember, „Tarzan – das Musical“ in der Stadthalle in Dillingen auf. Dabei wird die hundert Jahre alte Geschichte von Autor Edgar Rice Burroughs in einer modernen Version für die ganze Familie inszeniert, wie der Veranstalter mitteilt.

12.12.2023 , 14:04 Uhr

Marlon Hangmann spielt in der Musicaladaption des Theater Liberi als Tarzan die Hauptrolle Fotograf: Nilz Böhme Foto: Nilz Böhme