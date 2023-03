Seit Jahrzehnten hilft sie, wo sie kann Verdienstorden für Heidemarie Zech aus Dillingen

„Das Helfen ist mir in die Wiege gelegt worden“, sagt die Dillingerin, der Rest habe sich einfach ergeben. „Ich wurde immer angesprochen, ob ich nicht mithelfen kann, und dann habe ich ja gesagt.“ So richtig los ging es in ihren frühen Dreißigern in der Kirchengemeinde Maria Trost in Dillingen, als ihre Kinder zur Erstkommunion und Firmung gingen. 16 Jahre lang saß sie zudem im Pfarrgemeinderat. „Wir haben in der Gemeinde auch Theater gespielt, und es hat Spaß gemacht, damit den älteren Menschen eine Freude zu bereiten.“ Bis heute ist sie mit ihrer Kirchengemeinde eng verbunden.