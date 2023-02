Kreis Saarlouis : Corona-Inzidenz im Kreis steigt weiter leicht an

Kreis Saarlouis Im Landkreis Saarlouis haben sich 60 weitere Menschen mit dem Coronavirus infiziert, dies geht aus der Meldung des Gesundheitsamtes des Kreises vom Montag hervor – die meisten Neuinfektionen gab es demnach in Schwalbach (14), gefolgt von Saarlouis (elf), Lebach (sieben), Überherrn (sechs), Dillingen und Rehlingen-Siersburg (jeweils fünf) sowie Wadgassen und Saarwellingen (jeweils drei).

Die wenigsten in Wallerfangen, Nalbach und Schmelz (jeweils zwei). Gar keine Neuinfektionen gab es in Bous und Ensdorf. Damit liegt die Zahl der akuten Erkrankungsfälle bei 601, die Zahl der bestätigten Corona-Fälle insgesamt seit Pandemiebeginn nun bei 101 199. Genesene führt der Kreis insgesamt 100 295, 68 weitere seit der vorangegangenen Meldung vom Freitag. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt am Montag im Kreis Saarlouis bei 89,30 – und steigt damit weiterhin leicht an (Freitag: 71,75).