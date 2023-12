Studieren im Saarland Befragung von Abiturienten offenbart bitteres Ergebnis für das Saarland

„Weißt du schon, was du nach der Schule machst?“ Diese Frage bekommt jeder irgendwann zu hören und betrifft eine der wichtigsten Entscheidungen, der sich junge Menschen in ihrem Leben stellen müssen. Die Abiturienten von heute stehen vor einer Vielzahl von Möglichkeiten und Herausforderungen bei der Gestaltung ihrer Karriere. Und wie jeder Schulträger will auch der Kreis Saarlouis seinen Abgängern dabei unter die Arme greifen. Um ein besseres Verständnis für die Ambitionen, Interessen und sozialen Ausgangssituationen der Schülerinnen und Schüler zu bekommen, hat er deshalb nun zum ersten Mal eine umfassende Befragung der Abiturienten im Kreis durchgeführt. Der Projektleiter und Datenanalyst Tobias Clanget stellt im SZ-Gespräch die wichtigsten Ergebnisse vor.