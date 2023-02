Kappensitzung der „Glasspatzen“ : Große Stimmung auf kleiner Bühne

Zurück in die goldenen 20er: Unter diesem Motto lud die KG Die Glasspatzen am vergangenen Wochenende zwei Mal ins Kulturhaus Hostenbach zum Feiern ihrer Kappensitzung ein. Foto: SZ/Nils Straßel

Hostenbach An zwei Abenden nacheinander wurde es richtig laut im Kulturhaus Hostenbach. Bei den beiden Kappensitzungen der Wadgasser Karnevalsgesellschaft KG Die Glasspatzen am Freitag und am Samstag wurde stürmisch gefeiert, gelacht und auf Tischen getanzt.