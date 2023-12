Saarlouis Verein bietet Unterstützung bei Umgang mit Demenz

Saarlouis · Der Demenz-Verein Saarlouis bietet unterschiedliche Beratung und Hilfe rund um das Thema Demenz. Zudem unterstützt der Verein bei häuslicher Hilfe über einen spezialisierten Pflegedienst sowie in Beauftragung durch den Pflegestützpunkt im Landkreis Saarlouis eine kostenlose und neutrale Demenz-Fachberatung an, erläutert der Verein in seiner Mitteilung.

18.12.2023 , 13:37 Uhr

Unterschiedliche Hilfestellung gibt der Demenz-Verein in Saarlouis (Symbolfoto). Foto: dpa/Sven Hoppe