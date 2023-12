Für neue Fahrzeuge und Geräte Kreis Saarlouis bezuschusst Feuerwehren mit rund 1 Million Euro

Auf Anraten des Brandinspektors Bernd Paul hat der Kreistag in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, den Kauf von neuen Feuerwehrfahrzeugen mit 376 500 Euro zu unterstützen. Das deckt in allen Kommunen jeweils 20 Prozent der angemeldeten Anschaffungskosten ab. Die größten Investitionen stehen in Dillingen, Saarlouis und Schmelz an. In Dillingen wird ein neues Tanklöschfahrzeug gekauft, in Saarlouis ein Löschgruppenfahrzeug und in Schmelz eine Drehleiter.