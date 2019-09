Dance 4 Fans : Kids und Jugendliche tanzen am Samstag wie ihre Stars

Eppelborn Rund tausend junge Tänzer aus ganz Deutschland wandeln kommenden Samstag, 21. September, ab 8 Uhr auf den Spuren von Sean Paul, David Guetta und anderen Stars.

Denn dann startet im Big Eppel in Eppelborn das Jugend-Tanz-Ereignis „Dance 4 Fans – European Contest“ sowie die „TAF Videoclip Dance European Selection 2019“. Veranstalter ist die Tanzschule Bootz-Ohlmann. Im Rahmen von insgesamt nur zwei Vorausscheidungen, neben Eppelborn noch in Heiligenhaus bei Düsseldorf, haben die Teilnehmer hier die Möglichkeit, sich für die Europameisterschaft am 2. November in Neunkirchen zu qualifizieren. Tänzer im Alter von sieben bis 27 Jahren starten in folgenden Kategorien: in den Altersklassen bis 11 Jahre (Kids), von zwölf bis 15 Jahren (Juniors) und ab 16 Jahren (Adults), und zwar entweder als Team, Small Group oder solo. Eine Neuerung ist der ‚TAF Videoclip Dance‘, bei dem eigene Choreografien entfaltet werden können. Aus dem Saarland haben sich folgende Teilnehmer qualifiziert: No Limits (Team Juniors), Saardance Company (Crew Adults), A*licious (Crew Adults) und diverse Solisten.