Völklingen-Fenne : Ausrangiertes Auto brennt auf einer Wiese

Ein grüner VW Polo hat am Mittwochmorgen auf einer Wiese in der Saarbrücker Straße 38 in Völklingen-Fenne gebrannt. Das Fahrzeug stand dort schon seit Januar auf dem Gelände und wurde nicht mehr bewegt, teilt die Polizei mit.

