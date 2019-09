Diebstahl : Erneut Wohnwagen in Wehrden gestohlen

(red) Am Mittwochmorgen haben Unbekannte in der Zeit zwischen 1 Uhr und 6 Uhr einen Wohnwagen gestohlen, der in der Schaffhauser Straße in Wehrden stand. Es handelt es sich um die Marke Hobby-Wohnwagenwerk, Modell 12, Farbe Weiß.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red