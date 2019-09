Konzert in der Saarbrücker Spielbank : Trio präsentiert Lieblingsstücke

Das Trio Three Times a Lady, Eva Sandschneider, Tina Walter und Sue Lehmann (von links), tritt in der Bel Etage der Spielbank auf. . Foto: Sue Lehmann

Saarbrücken Die nächste Konzertreihe in der Bel Etage der Spielbank Saarbrücken beginnt am Freitag, 20. September, um 20 Uhr mit einem Best-of-Programm des Trios Three Times a Lady. Das sind die saarländischen Sängerinnen Sue Lehmann, Eva Sandschneider und Tina Walter.

Drei Frauen, die sich dem Veranstalter zufolge in den vergangenen Jahren einen großen Fanclub ersungen haben. Das Repertoire im aktuellen Programm des Trios, „Best of Ladys“, umfasst bemerkenswerte Schlager sowie die Lieblingssongs der drei Künstlerinnen aus Filmen und Musicals. Zu hören sind am Freitag in der Bel Etage unter anderem Titel aus „Cabaret“, „König der Löwen“, „Elisabeth“ und „Cats“.