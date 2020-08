So kann’s gehen : Nackt in der Sparkasse

Nackt in der Sparkasse

So kann’s gehen

Man gewöhnt sich überraschend schnell an neue Gepflogenheiten. Mit allem, was dazu gehört.

Erst reist er durch die Zeit, muss kaum angekommen vor der Kavallerie flüchten und dann geht auch noch ein Bär auf ihn los. Da kann man schon mal aus den Latschen kippen. Als Marty McFly, Held der „Zurück in die Zukunft“-Trilogie, schließlich wieder erwacht, findet er sich auf der Farm seiner Ahnen wieder. Ohne Hut. „Wie kann man nur seinen Hut verlieren?“ kommentiert seine Ururgroßmutter diesen unglaublichen Fauxpas. Für die Zuschauer ein Wink mit dem Zaunpfahl: Guckt her, der Wilde Westen war völlig anders als unsere Zeit! Und doch gibt es Ähnlichkeiten. Mir jedenfalls schießt die Szene sofort durch den Kopf, als ich diese Woche in der Redaktion Schreckliches entdecken muss: Maske vergessen. Jesus, Doc!