ADAC Holsten Rallye : Saarbrücker Hamadeh-Spaniol rast zum Sieg

Tarek Hamadeh-Spaniol ist mit Co-Pilotin Ann Felke im Citroën C2 Challenge an der Ostsee zum Klassensieg gerast. Zwölf der 65 Wertungsprüfungskilometer wurden auf losem Untergrund gefahren. Foto: Sascha Dörrenbächer

Saarbrücken Rennfahrer feiert bei seinem ersten Start bei der „Holsten Rallye“ gleich den Klassensieg.

() Tarek Hamadeh-Spaniol aus Saarbrücken hat mit Beifahrerin Ann Felke aus Brüssel im Citroën C2 Challenge den Klassensieg bei der 55. Ausgabe der „ADAC Holsten Rallye“ an der Ostsee eingefahren. Dort standen 65 Wertungsprüfungskilometer auf dem Programm, von denen zwölf auf losem Untergrund ausgetragen wurden. Hamadeh-Spaniol fuhr drei von sechs möglichen Bestzeiten. Am Ende hatte er sich in der Klasse NC4 einen Vorsprung von 47 Sekunden herausgefahren. „Unser erster Start bei der Holsten Rallye hätte nicht besser laufen können“, freute sich Hamadeh-Spaniol.