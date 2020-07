KKH gibt Tipps : Wichtig für Urlauber: die Reiseapotheke

Kreis Neunkirchen Laut Forsa-Umfrage erholen sich die Deutschen am besten, wenn sie im Urlaub wegfahren, sagt die KKH.

Faulenzen am See, Sonnenbaden am Strand, Wandern in den Bergen – egal, wohin es in diesem Jahr in den Urlaub geht, mehr als jeder zweite Deutsche (56 Prozent) erholt sich am besten auf einer Reise statt zu Hause auf Balkonien. Das ist das Ergebnis einer aktuellen forsa-Umfrage unter 1005 Personen zwischen 18 und 70 Jahren im Auftrag der KKH Kaufmännische Krankenkasse. Beim Kofferpacken sollte in diesem Jahr eins aber auf keinen Fall vergessen werden: die Schutzmaske. „Neben Schmerztabletten, Sonnencreme und Verbandsmaterial ist ausreichend Mund-Nasen-Schutz aktuell das wichtigste Utensil in der Reiseapotheke“, weiß Sven Seißelberg, Apotheker bei der KKH.