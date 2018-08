Auto schlittert auf dem Dach liegend über die Straße

Wie die Beamten in ihrem Pressebericht mitteilen, verlor demnach am Donnerstagmittag eine 19-Jährige Französin in der Nassweilerstraße die Kontrolle über ihren Citroen C 3 – sie war zu schnell unterwegs. In der Folge fuhr der Wagen der jungen Frau über die Gegenfahrspur hinweg und prallte dann gegen die Böschung.

Ihr Fahrzeug überschlug sich und landete auf dem Dach. Danach schlitterte das Auto auf dem Dach liegend noch weiter. Nach etwa 25 Metern kam es zum Liegen.

Die Fahrerin wurde leicht verletzt, am Auto entsteht wirtschaftlicher Totalschaden, meldet die Polizei abschließend.