(red) Am Mittwochmorgen trieb auf der Saar bei Wehrden in der Nähe der alten Schleuse ein führerloses Kleinboot mit einer blauen Abdeckplane mitten auf der Saar. Das Boot wurde von der Berufsfeuerwehr an einer Anlegestelle befestigt. Im Boot fanden sich keine Hinweise auf den Eigentümer.

Hinweise an die Polizei in Völklingen, Tel. (0 468 498) 20 420.