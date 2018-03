später lesen Felgenklau Ungeschickter Felgendieb Teilen

Ein noch unbekannter Mann hat am Dienstag zwischen 21 und 23.20 Uhr versucht, Autofelgen zu stehlen. Wie die Polizei meldet, war der Mann unterwegs auf dem Gelände eines Autohandels in der Straße des 13. Januar. Dort entwendete er aus einem Transporter mehrere Alufelgen. Ein Anwohner störte ihn – daraufhin flüchtete der Täter zu Fuß, rechts und links je eine Felge in der Hand. Eine Felge ließ er auf der Flucht fallen. Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 170 Zentimeter groß, dunkle, kurze Haare, bekleidet mit einer dunklen Jacke.