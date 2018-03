Mit der Sonne um die Wette strahlen

Der Frühlingsanfang war unpünktlich: Den offiziellen Kalender-Termin am 20. März hat das Wetter sozusagen nicht geschafft, am Dienstag war es noch recht grau und vor allem kalt. Aber gestern, mit einem Tag Verspätung, standen alle Zeichen auf Frühling. Strahlender, wärmender Sonnenschein lockte Völklinger nach draußen. Und beim Blick auf Frühlingsblumen auf dem Wochenmarkt und drumherum strahlten die Stadt-Spaziergänger mit, so wie hier Sebastian Kaiser auf dem Otto-Hemmer-Platz. Zum Wochenende ist wieder Frühlingswetter vorhergesagt, mit zweistelligen Plus-Temperaturen – gute Voraussetzungen für den Familientag, mit dem das Völklinger Weltkulturerbe am Sonntag in die Saison startet, übrigens bei freiem Eintritt.⇥Foto: Becker & Bredel