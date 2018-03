Am Dienstagnachmittag hat es Alarm gegeben bei Polizei und Feuerwehr: In der Gärtnerstraße brenne es in einem Keller. Vor Ort stellte sich jedoch heraus, dass es sich nicht um einen Kellerbrand handelte, sondern nur um nach draußen abgeleiteten Qualm, der durchs Einschalten einer Heizung entstand.