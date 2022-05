Polizei sucht Zeugen : Teure Geräte und Diesel gestohlen

Foto: dpa/Silas Stein

Geräte und Werkzeuge im Wert mehrerer Tausend Euro erbeuteten Diebe bei einem Einbruch am Montag oder Dienstag in einen Baucontainer, der an einer Baustelle in der Kurt-Schuhmacher-Straße im Völklinger Stadtteil Fürstenhausen steht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zudem brachen die Täter an mehreren Baufahrzeugen den Tank auf und entwendeten insgesamt etwa 400 Liter Dieselkraftstoff, berichtet die Polizei. Auf dem Baustellengelände wurde zudem ein französisches Kennzeichen gefunden. Ob es mit dem Diebstahl in Verbindung gebracht werden kann, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben.