In Völklingen fallen Entscheidungen : Feuerwehr ist Thema im Stadtrat

Die ehemelige Mühlgewannschule in Völklingen - kommt hier die neue Feuerwache hin? Foto: BeckerBredel Foto: BeckerBredel

Völklingen Der Völklinger Stadtrat tagt öffentlich am Donnerstag, 19. März, 17 Uhr, in der Hermann-Neuberger-Halle. Unter anderem geht es dabei um das künftige Feuerwehr-Gerätehaus. Weil es im bestehenden Gerätehaus in der Fontanestraße schon länger Platzprobleme gibt, stehen zwei Alternativen zur Debatte: der Umbau und die Erweiterung des vorhandenen Gerätehauses oder ein Neubau am Standort der ehemaligen Mühlgewannschule.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Timon Deckena

Nachdem dem Hauptausschuss Anfang März die „Vorteilhaftigkeitsanalyse“ – zu Deutsch: ein Gutachten – einer unabhängigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft vorgelegt wurde, soll nun der Stadtrat über den Standort entscheiden.

In einem weiteren Tagesordnungspunkt wird der Rat voraussichtlich dem Förderprogramm zur Fassadensanierung im Rahmen der Städtebau-Maßnahme „Nördliche Innenstadt“ zustimmen. Mit einer Gesamtsumme von 24 500 Euro will die Stadt Fassadensanierungen im Quartier fördern. Des Weiteren geht es nochmals um die Haushaltssatzung für Jahr 2022, ein Bestandteil davon sind Investitionen von knapp 26 Millionen Euro im laufenden Jahr, rund 22 Millionen im nächsten Jahr, knapp 19,78 Millionen in 2024 und knapp 8,5 Millionen in 2025.