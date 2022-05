Bürgerwerkstatt nimmt Masselgarten ins Visier : Geislauterns Ortsmitte soll schöner werden

VÖLKLINGEN Eine Bürgerwerkstatt will die Ortsmitte des Völklinger Stadtteils Geislautern verschönern: Der Masselgarten, eine bisher wenig einladende Grünfläche vor der Sparkasse, soll attraktiver werden. Auf Grundlage der von den Bewohnern eingebrachten Ideen hat die Stadt einen Gestaltungsplan ausgearbeitet.

„Nach lebhaften und nicht immer einfachen Diskussionen hat man sich schließlich darauf geeinigt, einen ersten Bauabschnitt zur Verschönerung des Masselgartens anzugehen“, erklärt Anne Bartelt vom Pressereferat der Stadt auf Anfrage. Es handelt sich um den Teilbereich direkt an der Ecke Ludweilerstraße/Am Dietrichsberg. Unter anderem sollen dort künftig Pflanzen, Sitzbänke, Fahrradständer und ein Bücherschrank zum Verweilen anregen. Für diesen ersten Abschnitt werden Materialkosten in Höhe von etwa 10 000 Euro veranschlagt.

Wenn sich genug Mitstreiter finden, die in die Hände spucken, will die Stadt im Mai einen entsprechenden Antrag stellen. Zwei Monate später sollte dann der Bewilligungsbescheid des Landes vorliegen. In diesem Fall könnten die Arbeiten im Spätsommer starten. Wie lange sie dauern, hängt nicht zuletzt von den Lieferzeiten des Mobiliars ab. Angestrebt wird eine Fertigstellung des ersten Abschnittes bis zum Herbst 2022. „Anschließend will man sich wieder treffen, ein Resümee ziehen und bei gutem Verlauf die Planungen für das kommende Jahr besprechen“, erläutert das städtische Pressereferat.