Zeugen gesucht : Einbruch in Geschäft für Garten- und Forstgeräte

Ein Einbrecher machte sich am Sonntag gegen 12 Uhr in einem Geschäft für Garten- und Forstgeräte in der Saarwiesenstraße in Völklingen-Fürstenhausen zu schaffen. Er schlug eine Fensterscheibe ein und gelangte so in die Büroräume.

Zuvor hatte er erfolglos versucht, die Eingangstür aufzuhebeln, berichtet die Polizei. Durch den Alarm aufgeschreckt, floh der Täter mit einem geringen Geldbetrag als Beute.