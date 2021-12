Völklingen : Trafostation in kommt mit Autokran

Ein Autokran lieferte die Teile für die neue Trafostation. Foto: Stedtwerke Völklingen/Stadtwerke Völklingen

VÖLKLINGEN In zwei Teilen wurde die neue Trafostation in der Sofienstraße in Völklingen angeliefert: Ein Autokran hat die tonnenschweren Gebäudeteile mit integrierter Technik zentimetergenau an ihren Bestimmungsort gehievt.