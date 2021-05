Ermittler bitten um Hilfe : Polizei sucht Zeugen nach zwei Auto-Aufbrüchen

Die Polizeiinspektion Völklingen will zwei Auto-Aufbrüche und in einem Fall den Verbleib der Beute klären. Foto: dpa/Carsten Rehder

Völklingen Tatort Auto: Die Täter hatten es in zwei Fällen auf Wertsachen abgesehen – und wurden in einem Fall fündig.

Die Polizei sucht nach zwei Auto-Aufbrüchen Zeugen dieser Straftaten. So wollen die Ermittler herausfinden, wer in der Nacht zum Dienstag, 11. Mai, in der Karlsbrunner Straße von Ludweiler ein Firmenfahrzeug der Marke Peugeot Expert aufgebrochen hat. Der oder die Diebe schlugen die Scheibe der Fahrertür ein und erbeuteten aus dem Auto acht Baumaschinen. Die zweite Zeugensuche bezieht sich auf eine in derselben Nacht verübte Sachbeschädigung in der Völklinger Grabenstraße. Dort betraf die Tat einen Renault Megane. Eingeschlagen war danach eine hintere Seitenscheibe. Allerdings erbeuteten der oder die Täter in diesem Fall offenbar nichts.