Schwerer Einsatz für die Feuerwehr : Großbrand zerstört abgelegene Villa in Völklingen (mit Fotostrecke)

Saarbrücken-Völklingen Ganze 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr bekämpften den Brand am Samstagabend. Für die Brandursache gibt es bereits eine erste Vermutung.

Als die Feuerwehr am Samstagabend kurz nach 21 Uhr über Notruf zu einem Brand in der Rotstaystraße im Völklinger Stadtteil Heidstock alarmiert wurde, sahen die Feuerwehrleute das dort brennende Haus schon während der Anfahrt so stark qualmen, dass sie sofort Unterstützung nachforderten. Vor Ort bestätigte sich die Einschätzung, denn eine abgelegene alte Villa brannte im Erdgeschoss lichterloh und die Flammen breiteten sich in Windeseile bis zum Dachgeschoss aus, sagte ein Feuerwehrsprecher.