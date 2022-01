In die Hände gespuckt : Einige Eisen im Feuer für Ludweiler

VÖLKLINGEN Die Bürgerwerkstatt spürt alten Straßennamen nach und verschönert, gefördert von der Europäischen Union, die Ortseingänge.

Im September 2018 begann die Bürgerwerkstatt Ludweiler mit der Arbeit. Unter dem Motto „Gemeinsam Heimat gestalten“ entwickelt sie seitdem Projekte für den Ort. Im Dezember hatten Ortsvorsteher Andreas Willems (SPD), die Stadt Völklingen und die Lokale Aktionsgruppe (LAG) Warndt-Saargau zum 6. Arbeitstreffen eingeladen. Die LAG verteilt Zuschüsse aus dem sogenannten Leader-Programm, mit dem die Europäische Union die Entwicklung im ländlichen Raum fördert. Bei den Maßnahmen in Ludweiler werden so 75 Prozent durch die EU finanziert. Den Eigenanteil von 25 Prozent muss, als Projektträgerin, die Stadt Völklingen finanzieren.

Ein weiteres Projekt nimmt am Ortseingang aus Richtung Völklingen Gestalt an: Hier werden die Autofahrer künftig von einem Warndt-Logo begrüßt. Das Fundament und das stählerne „W“ stehen bereits. Die dazu gehörenden Glaselemente werden noch eingesetzt. Sie kommen aus der Werkstatt von Michaela Hayo, einer Glaskünstlerin aus dem Ort. Nachdem Bürgerwerkstatt und Ortsrat grünes Licht gegeben hatten, begann die Stadt mit dem Umsetzen. Ein zweites Warndt-Logo wird am Ortseingang aus Richtung Werbeln aufgestellt. Hier packen die Bürger mit an: „Bisher wurden etwa 90 Arbeitsstunden investiert“, sagt Andreas Willems. Unter Anleitung der Fachleute aus den eigenen Reihen hat die Bürgerwerkstatt den Sockel betoniert. Er wird noch mit Sandstein verkleidet. Zwei weitere Warndt-Skulpturen sollen an den Ortseingängen aus Richtung Karlsbrunn und Lauterbach entstehen.