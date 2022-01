Meldung wegen Ruhestörung : Nach Verstößen gegen die Corona-Regeln: Polizei schließt Gaststätte in Völklingen

Nach Verstößen gegen die Corona-Regeln: Polizei schließt Gaststätte in Völklingen

Saarbrücken-Völklingen Anwohner meldeten der Polizei die Kneipe eigentlich aufgrund einer Ruhestörung. Beim Eintreffen der Beamten stellten diese stattdessen einige Verstöße gegen die geltenden Corona-Regeln fest.

Eine Gaststätte in der Völklinger Innenstadt hat am frühen Samstagmorgen dieses Wochenende den Ärger von Anwohnern auf sich gezogen. Wegen ruhestörenden Lärms aus der Lokalität beschwerten sich diese in der Nacht bei der Polizeiinspektion Völklingen. Ein Streifenkommando machte sich daraufhin auf den Weg zur Kontrolle.