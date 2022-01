Serie Virtueller Orden : Düren kann man sich ohne ihn nicht vorstellen

Gilbert Theobald ist ein engagierter Bürger Dürens. Dafür verleiht ihm Ortsvorsteherin Maria-Luise Grundhefe das virtuelle Verdienstkreuz. Foto: BeckerBredel

Düren Es gibt in jedem Ort Menschen, die hätten einen Orden verdient. Wir haben Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher in unserer Region um Vorschläge gebeten, wem sie einmal öffentlich Dank und Anerkennung aussprechen wollen. Das virtuelle Verdienstkreuz in Düren geht an Gilbert Theobald.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von BeckerBredel

„Gilbert ist in unserem Dorf vielseitig vertreten. Den Ort Düren kann man sich ohne unseren Ehrenamtler nicht mehr vorstellen“, erzählt Ortsvorsteherin Maria-Luise Grundhefe. Theobald wurde ausgesucht, weil er hilft, wo er kann. „Ich danke ihm im Namen aller Bürgerinnen und Bürger Dürens für sein Engagement“, sagt die Ortsvorsteherin.

„Alles begann mit meiner Mitgliedschaft im Fußballverein SV Düren Bedersdorf. 1975 wurde ich dort Vorsitzender der ‚Alten Herren‘. 20 Jahre war ich in diesem Vorstand tätig. 1980 half ich, die Kirche zu restaurieren“, erzählt Theobald. Auch das bekannte Knödelfest im Ort hat Theobald ins Leben gerufen. „Damals haben meine Frau und ich mit 300 Knödeln begonnen. Die Veranstaltung findet jährlich am letzten Wochenende im August statt. Da die Knödel so gut ankamen, steigerten wir uns jährlich. Mittlerweile gehen während der Veranstaltung über 3000 Knödel raus. Letztes Jahr fiel das Fest coronabedingt aus“, berichtet der Rentner.

Noch heute sind seine Frau und er beim Knödelfest dabei und helfen, wo sie können. „Ohne meine Frau hätte ich mich nicht so viel ehrenamtlich engagieren können. Denn da gehen ja schon viele Stunden drauf. Sie hat den Haushalt übernommen, pflegt unseren Gemüsegarten. Trotzdem werden viele Aufgaben im Haus aufgeteilt. Ich mähe zum Beispiel immer unseren Rasen“, sagt der 77-Jährige. Ehefrau Brigitte ist zusätzlich eine engagierte Bürgerin aus Düren.

Doch das war nicht alles, denn Gilbert Theobald war acht Jahre im Ortsrat tätig. „Vier Jahre war ich stellvertretender Ortsvorsteher. Doch das war nicht so meins. Ich bin lieber direkt tätig und packe mit an. Im politischen Bereich fühlte ich mich nicht so wohl“, führt der gebürtige Franzose fort.

Noch immer kümmert sich der Ehrenamtliche um die Grünflächen in Düren. „Die Hecken am Friedhof schneide ich jedes Jahr. Außerdem bin ich in der Bürgerwerkstatt in Düren tätig. Da war ich bereits Gründungsmitglied“, erzählt Theobald stolz. Seit drei Jahren ist der Helfer im Obst- und Gartenbauverein Ittersdorf zweiter Vorsitzender.

Nicht nur im Vereinsleben geht es bei Theobald drunter und drüber: „Ich habe zwei Töchter und zwei Enkelinnen. Die Enkelkinder kommen vorbei oder wir telefonieren regelmäßig.“ Zusätzlich geht es für den Rentner gemeinsam mit seiner Frau jährlich in Urlaub. „Wir lieben die griechischen Inseln. Am schönsten war bisher Santorin. Von den Kanaren haben wir auch schon einiges gesehen“, sagt der Ehrenamtliche.