Auf frischer Tat : Polizei schnappt Einbrechertrio in flagranti

Polizei schnappt Einbrechertrio in flagranti

Saarbrücken/Sulzbach Die Männer hatten in Sulzbach Autoteile aus einer Halle gestohlen und sie in Kleintransporter verladen.

Polizisten der Inspektion Sulzbach haben am Sonntag ein Einbrechertrio noch am Tatort festgenommen. Ein Richter schickte die beiden 32-Jährigen und ihren Mittäter (25) wegen Bandendiebstahls hinter Gitter.

Der Sicherheitsdienst einer Firma für Kfz-Teile in Sulzbach bemerkte am Sonntag gegen 1 Uhr zunächst zwei Personen, die Sportwagenteile aus der Produktionshalle schafften und in einem bereitstehenden Transporter verstauten.