Open-Air-Event : Gratiskonzert der Stadtkapelle im Park

Saarbrücken Zur Feier seines 60. Geburtstages will das Orchester im Deutsch-Französischen Garten ein abwechslungsreiches Programm präsentieren.

Aus Anlass ihres 60-jährigen Bestehens lädt die Stadtkapelle Saarbrücken am Donnerstag, Mariä Himmelfahrt, 15. August, ab 15 Uhr zu einem Jubiläumskonzert an die Konzertmuschel im Deutsch-Französischen Garten (DFG). Unter Leitung von Dirigent Matthias Weißenauer will das Orchester ein abwechslungsreiches Programm präsentieren – mit einem Medley unvergessener Melodien und stimmungsvollen Arrangements. Die Palette der Kompositionen reicht von Klassik bis Popmusik. Bei freiem Eintritt sind alle Fans und Freunde der Stadtkapelle Saarbrücken eingeladen, zuzuhören, mitzusingen und auf dem Platz vor der Konzertmuschel im Deutsch-Französischen Garten zu tanzen. Das Konzert zum 60. Geburtstag der Stadtkapelle soll ein weiterer Programmhöhepunkt im Jubiläumsjahr 2019 werden. Vorausgegangen waren Auftritte beim Neujahrsempfang der Landeshauptstadt Saarbrücken sowie den beiden restlos ausverkauften „A day at the Proms“-Konzerten „Queen trifft Queen“ im Saarländischen Staatstheater. Die Stadtkapelle wurde gegründet im Jahr 1959 anlässlich des 50. Jahres Saarbrückens als Großstadt. Als musikalische Botschafterin der Landeshauptstadt ist die Stadtkapelle ein fester Bestandteil des Saarbrücker Kulturlebens und repräsentiert die Stadt auch außerhalb des Saarlandes.