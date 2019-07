Prävention : Im Notfall zum Rettungspunkt

Kleinblittersdorf Gemeinde Kleinblittersdorf und Saarforst haben Beschilderung im Wald erneuert.

Um eine schnelle ärztliche Hilfe bei Notfällen im Wald zu ermöglichen, hat die Gemeinde Kleinblittersdorf in Zusammenarbeit mit dem Saarforst Landesbetrieb die zehn Schilder an Rettungspunkten im Gemeindewald erneuert. Das teilt die Gemeinde mit. Wer einen Unfall im Wald meldet, der muss bei einem Notruf nur die Nummer des in der Nähe befindlichen Rettungspunktes (steht auf den Schildern) angeben.