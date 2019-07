Die Stadt hilft : Schwimmkurs für Kinder und Jugendliche

Saarbrücken Das Referat KidS der Landeshauptstadt Saarbrücken bietet aufgrund der großen Nachfrage auch nach den Sommerferien ab Donnerstag, 22. August, einen Anfängerschwimmkurs für Kinder und Jugendliche von sechs bis 15 Jahren in der Schwimmhalle auf der Folsterhöhe, Heidenhübel 1, an.

Der Kurs ist kostenlos und findet donnerstags von 17 bis 18 Uhr statt. Insgesamt wird es zehn Termine geben. Am Donnerstag, 3. Oktober, sowie in den Herbstferien, jeweils Donnerstag, 10. und 17. Oktober, ist die Schwimmhalle geschlossen. Der Diplom-Sportlehrer und ehemalige Schwimmtrainer der türkischen Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen, Ahmet Sönmez, wird den Kurs leiten. Anmeldung per E-Mail an kids@saarbruecken.