Kunst-Auktion in Sulzbach Kunstwerke kommen unter den Hammer

Es ist der letzte Tag der Kunstausstellung des Verbandes für Handwerk Kunst Design Saar in der Sulzbacher Aula. Höhepunkt der Ausstellung war am Sonntag die Versteigerung von 20 hochwertigen Kunst-Objekten aus nahezu allen kunsthandwerklichen Bereichen. Eine Premiere. Die Vorsitzende Stefanie Weber schwang selbst den Hammer, unterstützt von Holzkünstler Ott. Drei Wochen lang hatten die Kunstwerke der vielbeachteten Ausstellung in der Galerie Kunstfreunde aus der Region verzaubert. Zu den ausgestellten Objekten aus Holz, Glas oder Textil zählten auch Papierkunst, Keramiken, Gemälde, Kalligraphien oder kunstvoll angefertigte Schmuckstücke. 19 überwiegend hauptberuflich arbeitende Kunsthandwerker und Künstlerinnen gaben mit ihnen Einblicke in ihre Arbeit und präsentierten ein breites Spektrum an Schönem, Spannendem, Faszinierendem und Herzerwärmendem. Einzelne Stücke hatten sie für eine Auktion zugunsten des Dachverbandes zur Verfügung gestellt. Wer wollte, konnte sein Gebot für sein Lieblingsstück bereits im Laufe der letzten drei Wochen per Mail oder per Zettel in einer Box abgeben. Am Sonntag trafen sich nun zahlreiche Kunstfreunde in der Aula in der Hoffnung, ein außergewöhnliches Kunstobjekt zu einem Schnäppchenpreis ergattern zu können.