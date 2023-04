Aktionswoche beendet Sulzbach so sauber wie lange nicht mehr

Der 14-jährige Bares Pala von der Vopeliusschule in Sulzbach verteilt mit seinen Klassenkameraden Flyer an alle Menschen, die auf den Ravanusa-Platz in der Stadtmitte kommen. Auf den Flugblättern steht, was die Menschen in der Stadt in dieser Woche alles gegen die Vermüllung in der Stadt gemacht haben. „Wir waren zwei Stunden lang Müll sammeln. Am Ende waren es Säcke voll mit Plastik, Glasflaschen und Dosen“, erzählt Bares Pala.