Dillingen Zweiter Kunsthandwerker-Wintermarkt im Lokschuppen war gut besucht

Dillingen · Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr ging der Kunsthandwerker-Wintermarkt im Dillinger Lokschuppen am ersten Adventswochenende in seine zweite Runde, berichtet die Stadt Dillingen in ihrer Mitteilung.

04.12.2023 , 18:30 Uhr

Der Wintermarkt im Dillinger Lokschuppen bot einiges zum adventlichen Stöbern. Foto: Stadt Dillingen / Julia Gorius​ Foto: Stadt Dillingen / Julia Gorius​