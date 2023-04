Sulzbach Friedenswanderung führt erstmals durchs Saarland

Zum ersten Mal führt die Friedenswanderung der Naturfreunde Deutschland durch das Saarland. Am Donnerstag trafen sich Monique Broquard, die Landesvorsitzende der Naturfreunde Saarland, Stellvertreter Fred Herger und Landes-Wanderwart Karsten Diehl zur Abschlussbesprechung im Naturfreunde-Haus in Sulzbach. „Die Vorbereitungen laufen schon seit Monaten in den einzelnen Ortsgruppen. Wir gehen heute noch einmal die wichtigsten Abläufe durch“, sagte Fred Herger.