Historischer Verein Illingen Jedes Bild erzählt eine Geschichte

Der Jahreskalender 2024 des Historischen Vereins ist fertig. In unzähligen ehrenamtlichen Arbeitsstunden durchforsteten die Mitglieder des Vereins Bildmaterial, um einen Kalender mit dem Thema Landwirtschaft in Illingen zusammenzustellen. Am Ende kamen 40 Bilder in Frage, welche Bürger zur Verfügung stellten. Zwölf davon begleiten jetzt Monat für Monat durchs Jahr.